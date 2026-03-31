記事ポイントクイーンズスクエア横浜で2026年3月28日・29日に無料の春色キッズワークショップを開催日替わりで「おうち型バッグ」と「万華鏡」の2種類の工作体験を実施さくらフェスタ連携で先着300名にオリジナル「桜の物語工作ブック」をプレゼント クイーンズスクエア横浜にて、春休みの親子向け体験型イベント「はるいろキッズワークショップ」が2026年3月28日・29日の2日間にわたり開催されました。「春色」をテーマにし