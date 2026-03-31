2月の有効求人倍率は1.19倍で、前の月を0.01ポイント上回りました。有効求人倍率は、仕事を求めている人1人に対し何人の求人があるかを示すもので、2月の有効求人倍率は1.19倍で、前の月を0.01ポイント上回りました。新規求人を産業別にみると、前の年の同じ月に比べてすべての産業で減少していて、減少幅が大きかったのは、「卸売業、小売業」で17.9％、「生活関連サービス業、娯楽業」で17％減りました。厚生労働省は、「人件費