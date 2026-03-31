クルマの“ハイビーム”でSLを照射など真岡鐵道は2026年3月30日、SLの夜間回送中に迷惑行為が確認されたとして、SNSで注意を呼びかけました。 【危なすぎる!!】これが真岡鐵道がキレた「迷惑行為」です（画像）同社は「SLもおか」で使用する蒸気機関車C12形66号機について、JR大宮総合車両センターで全般検査を行うため、3月24日深夜、TMC300型モーターカーによる牽引で下館駅まで回送、25日にJRへ引き渡されました。その際