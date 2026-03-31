老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金と住民税の関係についてです。Q：65歳以上で年金収入158万円だと住民税はかかる？今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきま