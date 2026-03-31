元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月30日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。【写真】木下優樹菜の手料理豊富なレパートリー木下さんは7枚の写真を投稿。さまざまな手料理を公開しました。1枚目は弁当、2枚目は和食、3枚目はハンバーガーと、レパートリーが豊富であることが分かります。どれもおいしそうで、食欲がそそられます。コメントでは「6枚目は、お肉を何で巻いてますか?」「優