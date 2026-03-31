◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。初回は1安打を許したものの無失点だった。元日本ハム、楽天のBジェイズ先発右腕ポンセは、立ち上がりを3人で抑えた。菅野も先頭のスプリンガーをスプリットで三ゴロに仕留めた。2番・サンチェスには詰まった当たりを左前へ落とされた