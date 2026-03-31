映画『国宝』で吉沢亮と横浜流星が演じた歌舞伎役者の姿に一目惚れしてしまったあなた。実際の歌舞伎界にも、芸も姿も美しい若手たちがたくさんいるんです!そんな中から、歌舞伎に詳しいライターがイチオシする役者を集めました。あなたが“推す”のは誰？【写真】1位は人気ドラマで好演したあの人！好きな歌舞伎俳優ランキング大成する一歩手前の貴重な時期映画『国宝』が、今年2月に入り、邦画の実写作品史上初となる興