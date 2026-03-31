◇インターリーグホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。デビュー戦からの4試合連続安打を記録した。4試合目で初めてのDHとしての出場。試合前、ベナブル監督は「少し足を休ませたかった。ただ、彼の打撃は外せないからね。明日は一塁に戻るよ」と体調を考慮しての起用だったことを明かし