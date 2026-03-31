【ソウル＝仲川高志】韓国の国産戦闘機「ＫＦ―２１」の量産１号機が完成した。韓国主導で量産に至った初の戦闘機で、９月にも実戦配備される。防衛産業の強化は韓国の国家戦略の一つで、中東情勢の緊迫化など国際社会の不確実性が高まる中、海外輸出も視野に入れている。「我々の力で我々の空を守る戦闘機が実戦配備の準備を終えた。歴史的瞬間を国民とともに心から祝う」李在明（イジェミョン）大統領は、慶尚南道（キョン