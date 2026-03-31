自分の仕事を進めたいのに、メールやチャットに時間を奪われる。解決策はないのか。エグゼクティブコーチの吉川ゆりさんは「自分の状況を見える化し、いつなら返信できるかを相手に知らせるのがおすすめだ」という――。※本稿は、吉川ゆり『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／oatawa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oatawa■自分の優先順位よりも他人を