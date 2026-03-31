戦争のニュースを見るたびに、「電気代はまた上がるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。実際、日本の電気料金は海外の燃料価格の影響を受けやすく、中東やウクライナをめぐる緊張が強まると、家計にも影響が及ぶ可能性があります。 本記事では、なぜ戦争が電気代に響くのか、どれくらい上がる見込みがあるのか、そして家計の負担を抑えるために何を見ておくべきかを解説します。 戦争が起きると日