金利が上がっている今、「昔の低金利のまま預けておくのは損では？ 」と考える人は増えています。 特にゆうちょの定額貯金のように長期間預ける商品では、途中で解約して高金利に乗り換えるべきか迷うところです。本記事では、このケースが得なのか損なのか、考え方を整理します。 1年分の利息は「消えるわけではない」 結論から言うと、途中解約しても1年分の利息がゼロになるわけではありません。ゆうちょの