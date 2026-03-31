東京では再開発が続いている。是非を問う議論を目にすることも多い。麗澤大学教授で都市計画が専門の宗健さんは「景観を破壊するという指摘には一理ある。だが、日本の街並みは欧米とは成り立ちが大きく異なることには留意が必要だ」という――。■再開発はなぜ議論を呼ぶのか東京ではあちこちで再開発が行われ、その是非がしばしば議論を呼ぶ。注目を集めたものとして挙げられるのは、神宮外苑の再開発だろう。2023年に逝去した故