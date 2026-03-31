2026年1～3月までは、電気・ガス料金の負担をやわらげる支援が行われていました。そのため、4月以降の家計への影響が気になっている人も多いのではないでしょうか。特に、補助が終わる時期や、電気代がどの程度変わるのかは、毎月の生活費に直結する重要なポイントです。 そこで本記事では、4月以降の支援の考え方と今後の電気代を見るうえで押さえておきたいポイントを整理します。 電気・ガス補助金は4月以降