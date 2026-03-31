「もう働きたくない」「できるなら今すぐ仕事を辞めたい」と感じることは、多くの人が一度は経験するものです。しかし現実には、生活費をどう確保するかという問題があるため、簡単にリタイアを決断することはできません。 では、どれくらいの資産があれば「もう働かなくていい」と言えるのでしょうか。本記事では、その目安と考え方を分かりやすく解説します。 必要な資産は「生活費」で決まる リタイアに必要な資