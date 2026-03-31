【モデルプレス＝2026/03/31】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第2話が、3月31日に放送された。上坂演じる直美が出会った人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」直美（上坂樹里）が出会った驚きの人物◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓