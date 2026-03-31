新年度は見た目のイメージを変えるのにもってこいのチャンスです。「地味な俺」から「人目を引くイケメン」に生まれ変わるには、どんな工夫をするといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「あんなイケメンいた？新年度に垢抜けた印象を与える作戦」をご紹介します。【１】分厚いメガネをやめてコンタクトレンズにする「メガネキャラが脱メガネを実行するとインパクトある。気になって