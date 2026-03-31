◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズ戦の先発マウンドに上がり、今季初登板した。初回先頭のスプリンガーは三ゴロに打ち取り、続く２番サンチェスには左前打で出塁を許したが、後続を抑えて、無失点で切り抜けた。この日はブルージェイズ・岡本和真内野手が「７番・三塁」で先発出場している