「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤が３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「仙台名物」を紹介した。「仙台に来たら必ずこれ。大好き。」とつづった加藤。枝豆の絵文字と「＃仙台＃ずんだ茶寮＃ずんだシェイク＃甘党」と４つのハッシュタグを本文に添え、「ずんだ茶寮」のずんだシェイクを紹介した。この投稿には「ずんだシェイク飲めて良かったですね」「ずんだ茶寮のずんだシェイク