女優の新木優子が３１日に自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを公開した。「昨日のカレンダー発売記念イベントに来てくれた皆様ありがとうございました」と書き始め、「１年に１度対面で会うことが出来るこのイベントをとても楽しみにしているけれど、、始まってしまったら楽しくてあっという間でたくさんの方がまたファンミーティングをして欲しいと言ってくれたのでまた出来るように！！頑張りますいつも