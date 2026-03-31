東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、直前に男が現場となった店内の様子を2度確認していたことがわかりました。【映像】現場の様子廣川大起容疑者（26）は、豊島区池袋にある「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）を刃物のようなもので殺害した疑いがもたれていて、自らも切りつけ死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、廣川容疑者が事件のおよそ15分前に店内の様