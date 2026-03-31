埼玉県八潮市の道路陥没事故で復旧工事が行われている県道について、来月15日に通行止めが一部解除されると発表されました。【映像】道路が陥没した現場の様子去年1月28日八潮市の県道が陥没し、深さ5メートルほどの穴に転落したトラックの運転手の男性が死亡しました。県は復旧工事が行われている県道を全面通行止めにしていますが、大野元裕知事は仮設の橋を設置するなどしたうえで、来月15日から片側1車線ずつ通行可能に