新製品を満載したトラックが工場を出発後行方不明に…積み荷は、41万個以上のキットカットでした。【映像】盗まれたF1コラボのキットカットスイスの食品大手・ネスレは今月26日に、「キットカット」およそ12トン＝41万3,793個がイタリア中部の工場からポーランドへ輸送中にトラックごと盗まれたと発表しました。積み荷のキットカットは特別シリーズのもので、F1カーの形をしているということです。トラックの行方は現在も