3月30日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第3話では、村から疎外された虎太郎（小林虎之介）をりん（見上愛）が励まそうとする。 参考：『風、薫る』見上愛×上坂樹里は“間違える”主人公？コロナ禍後だからこその朝ドラに 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんや虎太郎の暮らす村に