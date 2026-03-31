「このバスを乗っ取ります」 「西鉄高速バスジャック事件の被害者で、山口由美子と言います。今日は佐賀県から来ました。事件のバスの中の様子から、少し話していきたいと思います」 【画像を見る】少年（17）・山口さんら乗客を乗せたバス 12月3日、岡山市北区の岡山商科大学【画像①】で学生たちに語り掛けたのは、2000年5月の「西鉄バスジャック事件」で被害に遭った、山口由美子さんです。 刃物を持った当時17歳の少