私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。夫とも相談して学資保険を検討しているうち、この先の教育費が不安になってしまった私。会社が副業を認めているので、育休を利用してスキルを身につけたいと思いました。そして数十万円を払って、ホウジョウさんという女性が主催しているオンラインサロンに入会したのです。しかし初回講義に講師として現れたのは別の人。「主催者はここぞというときに登場します」と言わ