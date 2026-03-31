米国男子ツアー「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈写真〉松山英樹を高精度AI分析優勝したゲーリー・ウッドランド（米国）が500ptを獲得。通算560.9ptで119位から25位に浮上した。60位で終えた金谷拓実は4.6ptを加算。平田憲聖は予選落ちに終わった。ジェイコブ・ブリッジマン（米国）、キャメロン・ヤング（米国）、マシュー・フィッツパトリック（イン