米国女子ツアー「フォード選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」優勝したキム・ヒョージュ（韓国）が500ポイント（pt）を獲得。2週連続Vで通算1268ptとし、首位に浮上した。2位には大会を2位で終えたネリー・コルダ（米国）。3位にジーノ・ティティクル（タイ）が続いている。大会3位の勝みなみは230ptを加算。通算272ptで51ランクアップの20