アメリカのトランプ大統領は30日、イランのガリバフ国会議長と戦闘終結に向けた交渉を行っていることを明らかにし、ガリバフ議長がアメリカに協力する意思があるか、1週間程度で見極めるとの考えを示しました。トランプ大統領は30日、ニューヨーク・ポストのインタビューでイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、ガリバフ議長がアメリカに協力する意思があるか「1週間程度でわかるだろう」と述べました。トランプ氏は、「過去の