【モデルプレス＝2026/03/31】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）に密着した初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日より日本の全国の映画館にて公開決定。あわせて、予告編やメインビジュアルなどが解禁された。【写真】人気韓国アイドルグループ、初のライブドキュメンタリー映画予告◆Stray Kids、ライブドキュメンタリー映画公開決定本作は、Stray Kids史上最大