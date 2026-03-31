【モデルプレス＝2026/03/31】櫻坂46の藤吉夏鈴（ふじよし・かりん／24）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、「TGC」で久々に再会できた人物とのエピソードや、新曲センターで感じる後輩への思いなどを語ってくれた。【写真】櫻坂46センター、透け感スカートで抜群スタイル◆藤吉夏鈴「TGC」舞台裏