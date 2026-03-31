元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車社員の富川悠太氏（49）が、2026年3月29日にインスタグラムを更新。息子で「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリストの富川立夢（りずむ）さん（18）の高校卒業を報告した。「2人とも順調に育ってくれていて嬉しいです」富川氏はインスタグラムで、「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました りずむ 卒業おめでとう」と投稿。スーツ姿の立夢さんと、学ラン姿の次