プロと同じような球を打つ為に絶対に押さえておくべきスイングの原理原則とは プロのインパクト前後のクラブの動きはみんな同じですダウンスイングでクラブヘッドが腰の高さにきたあたりから、インパクトにかけてのプロのクラブの動きを見ると、みんな同じです。テクノロジーの進化により、その間のクラブの動きが目で見て確認できるようになりました。加えて、ヘッドスピードやボール初速などのデータも