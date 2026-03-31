ダーティバルクは不要！維持カロリー以上の摂取で筋肥大は起こる クリーンバルク vs ダーティバルク 筋肉量の増加を目指して計画的に体重を増やす増量期のカロリー摂取では、「クリーンバルク」「ダーティバルク」、ふたつのバルクアップ法がよく用いられます。 【クリーンバルク】おもにオーガニックや未加工の食品を摂取し、脂質を抑えて過剰な脂肪の増加を防ぎなが