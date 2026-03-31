坂上田村麻呂以来の八幡宮を堅守する政宗！ 安土桃山時代の建築様式で残る唯一の国宝 ── 大崎八幡宮 「大崎八幡宮」（国宝）の所在は宮城県仙台市。国宝に指定されているのは、社殿内の本殿・石の間・拝殿である。ほかに長床一棟が重要文化財として登録されている。また、仙台周辺の「どんと祭」「裸祭り」などは広く親しまれている。 大崎八幡宮は創建年代が古く、平安の昔まで遡る。坂上田村麻呂（758～811年）が