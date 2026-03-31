日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3242（-13.0-0.40%） ホンダ1259（-11.5-0.91%） 三菱ＵＦＪ2607（-14-0.53%） みずほＦＧ6094（-41-0.67%） 三井住友ＦＧ5063（+10+0.20%） 東京海上7261（-7-0.10%） ＮＴＴ156（-0.3-0.19%） ＫＤＤＩ2719（+10+0.37%） ソフトバンク217（+4.1+1.93%） 伊藤忠1995（00.00%）