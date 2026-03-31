【本日の見通し】イラン情勢をにらむ展開が継続、ドル円は高値からいったん調整も、この後は不安定な動きへ ドル円は先週末にドル全面高の中、節目の160.00円を超え、週明けもドル高の流れが継続して160.46円を付けた。三村財務官が「断固たる措置」を含めた円安けん制発言を行い、159円台後半まで下落。トランプ大統領のイラン紛争終結に向けた前向きな発言もあり、その後はドル高の調整が優勢となってNY朝に159.33円を