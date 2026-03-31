【前後編の後編／前編を読む】〈おたくのおくさんうわきしてるよ〉深夜のポストに怪文書…「完璧な妻が、まさか」47歳夫の疑念のはじまり吉長剛司さん（47歳・仮名＝以下同）が、妻の芽依さんから「起業する」と聞いたのは、年子の子どもたちの子育てに追われていた頃だった。美容関係の事業を興した芽依さんは、順調に会社を拡大。姑にあたる剛司さんの母を北陸から呼び寄せると、家事育児の協力を取り付けるようになった。彼女