ＡＫＢ４８・小栗有以が公開したノーメイクのプライベートショットに絶賛の声があがっている。小栗は３１日、自身のインスタグラムを更新。「春だから桜色ニットでオフ満喫・オフの日はノーメイク日焼け止めのみ。（肌の休憩）」と記し、メガネをかけた休日ショットを投稿。「・桜が散ってしまう前に歩きながら桜を見て春を感じました（渋谷）・美容室・お目当てのスニーカーＧＥＴ・アサイー摂取タイム（アサイーフラミン