タレント・ビビる大木が３１日までに自身のＳＮＳを更新。お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきら人気芸人との集合ショットを披露した。大木はインスタグラムに「先日、天野会で集まりました」と書き出し投稿。「天野さんのお誕生日祝いも！天野会長おめでとうございます」とつづり、２４日に５６歳の誕生日を迎えた天野の誕生日を全員で祝う様子をアップ。「ウワサの鮨屋はんにゃ寿司美味しゅうございました三瓶と