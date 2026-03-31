リーグ連覇を狙う阪神が２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。巨人戦に限れば０４年以来、実に２２年ぶりのことだ。２７日の初戦を落とした中で第２、３戦に連勝。藤川監督が「激しいゲームになった」と総括した３試合を勝ち切った裏には「攻めの守備」があった。２８日・第２戦の初回、先頭のキャベッジを打席に迎えた。前日２７日の初戦で村上のファーストストライクを右翼スタンドに運んでいる。阪神の内野陣は一斉に右寄