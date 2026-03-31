落語作家としての一面も持つデイリースポーツの新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描く新コラム「藤丸記者と若虎界隈“落語作家”新人トラ番奮闘記」（随時掲載）がスタートします！初めてのトラ番生活にてんやわんやの藤丸記者は、とりあえず平田勝男２軍監督（６６）のもとへ新コラム開始の報告に行ったのだが、なぜか怒られ…。◇◇落語には往々にして「気付いたら、よく分か