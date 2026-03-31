女優の橋本マナミ（41）が31日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ひっさしぶりにディズニーランドに行ってきました」と書き出した橋本。子供との3ショットをアップした。「下の子がミッキーが好きなので会わせてあげたいと思い企画しましたが、ジャンボリミッキーのショーは抽選外れて、ミッキーミニーの家も待ち時間が長く子連れで並ぶのは無理そうだったので諦めて、会わせてあげられないかな