ファミリーマートは、2026年3月31日から「銀座コージーコーナー」監修のロッテ「苺のショートケーキサンド」「ワッフルコーンジャンボシュークリーム」を販売します。銀座コージーコーナーの人気商品・看板商品をアイスで再現首都圏を中心に約400店舗を展開する人気の洋菓子店「銀座コージーコーナー」とファミリーマートが初のコラボレーション。人気スイーツの味わいをアイスで再現した2商品が登場します。・苺のショートケー