「週刊少年マガジン」（講談社）で連載中のボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家、森川ジョージ氏（60）が30日、Xを更新し「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します」と入院したことを報告した。「順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです」と復帰の予定を明かし「やりかけの仕事があるので早く続きをやりに戻れたらいいなと思っています」と復帰に意欲を見せた。自身の投稿への反響に対し「たく