堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が、7月から2クール連続で放送されることが決定し、あわせて記念ムービーが公開された。 参考：『パンチドランク・ウーマン』に『豊臣兄弟！』も河内大和が重宝され続ける理由 堺雅人が『半沢直樹』シリーズ（TBS系）以来に日曜劇場の主演を務めた本作は、『半沢直樹』シリーズなどを手がけてきた福澤克雄が演出だけでなく原作も手