３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７１銭前後と前週末と比べて６０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１０銭前後と同１円４０銭強のユーロ安・円高だった。 三村淳財務官が３０日に「円の更なる下落を抑えるため断固たる措置が必要になる」と市場を牽制したほか、片山さつき財務相が同日夜に原油先物市場の変動が為替に波及し