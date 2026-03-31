のせりん、徳重聡、伊礼姫奈らが出演する映画『ライフセーバー！』が、5月29日より福井県先行公開、6月12日よりヒューマントラストシネマ渋谷、イオンシネマほかにて全国公開されることが決定。あわせて特報映像とポスタービジュアルが公開された。 参考：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』7月24日公開日本語吹替版ティザー予告も 国際環境認証制度「ブルӦ