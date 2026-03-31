３１日の東京株式市場は売り優勢の地合いが継続し、日経平均株価は４日続落となる公算が大きい。前日は一時２８００円強の急落をみせるなど波乱展開となったが、その後は堅調な値動きを示す米株価指数先物などを横目に下げ渋る動きとなった。しかし、きょうは改めて売り直される地合いとなりそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１．２％高で切り返すなど、ＧＤＰ上位国の株価は総