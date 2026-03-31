Profotoが1月にリリースした「L600」シリーズは、静止画/動画撮影のハイブリッドユースを想定したLEDライトだ。3月26日（木）に開催されたタッチ＆トライイベント「Profoto Day Spring 2026」で製品に触れる機会があったので、その様子をお届けしたい。 「L600」シリーズは、カラータイプの「L600C」と、デイライトタイプの「L600D」の2モデルで構成されるLEDライトシリーズ。先に価格の